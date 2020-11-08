 

“Не пускали гулять”. В России 15-летний подросток с пистолетом и ножом напал на свою семью

08.11.2020, 12:40, Новости дня

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник Серафим Бурый попытался убить всю свою семью. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Инцидент случился вечером 7 ноября. По данным канала, подросток из травматического пистолета, зарегистрированного на отца, выстрелил в голову матери и ранил отца в руку. Он начал стрелять по родителям, когда они вошли в одну из комнат.

Кроме того, подросток порезал шею своей шестилетней сестре. Все трое госпитализированы.

Правоохранителям подросток объяснил, что родители якобы часто не пускали его гулять, и он давно вынашивал свой план “мести”.

Telegram-канал 112 отмечает, что подросток несколько дней подряд общался с друзьями “Вконтакте” и посвящал их в то, что собирается сделать. Одному из них рассказал, что после убийства семьи планирует уехать в Ленинградскую область.

Сейчас он на допросе вместе со своей матерью в Следственном комитете РФ.

СК РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. “а, в” ч. 2 ст. 105 Уголовного кодеса РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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