 

Мнение: Герои нашего времени

08.11.2020, 12:25, Разное

Коллеги, на ком сейчас стоит земля Русская? Кто является для нас с вами образцом для подражания, с кого мы строим свою жизнь? Какая группа наших сограждан вносит наибольший вклад в наше благосостояние, кого можно назвать хребтиной нашего великого государства?

Я предложу несколько вариантов, выбрать можно несколько. Если не найдёте нужного, предлагайте свой вариант:

— потомственная аристократия, наследники благородных родов;
— военные, защищающие Россию с оружием в руках;
— отшельники, монахи, духовенство;
— простые трудяги, рабочий пролетариат;
— многодетные матери;
— мученики, пострадавшие за справедливость;
— средний класс, квалифицированные специалисты;
— предприниматели, начавшие с нуля и добившиеся успеха;
— миллиардеры, верхушка российского списка Форбс;
— пенсионеры, пожилые люди;
— учёные, двигающие вперёд физику, математику, инженерное дело;
— творческая интеллигенция, писатели, режиссёры, артисты.

Источник: Место для дискуссий



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Владимир Пооль: если бы Эстония отказалась от ультиматума, нас бы попросту разбомбили

04.08 / Французской экономике грозит крах в условиях пандемии коронавируса

12.08 / Белорусский ЦИК из заботы об экологии сдал все бюллетени и протоколы на вторпереработку

20.08 / «Окрестина»

17.09 / Анна Нетребко заразилась коронавирусом: “Уже пять дней в больнице с пневмонией”

23.09 / Квартиру Любови Успенской в США оценили в 2 млн долларов

30.06 / Мнение: Последним снял пионерский галстук – последним сниму маску

19.09 / Диетолог Мухина назвала правила употребления имбиря при похудении

09.11 / Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома при наличии отдельной комнаты — Минздрав

02.08 / Ученые обнаружили в спортивных залах неуязвимые для антибиотиков бактерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска