Мнение: Герои нашего времени
08.11.2020, 12:25, Разное
Коллеги, на ком сейчас стоит земля Русская? Кто является для нас с вами образцом для подражания, с кого мы строим свою жизнь? Какая группа наших сограждан вносит наибольший вклад в наше благосостояние, кого можно назвать хребтиной нашего великого государства?
Я предложу несколько вариантов, выбрать можно несколько. Если не найдёте нужного, предлагайте свой вариант:
— потомственная аристократия, наследники благородных родов;
— военные, защищающие Россию с оружием в руках;
— отшельники, монахи, духовенство;
— простые трудяги, рабочий пролетариат;
— многодетные матери;
— мученики, пострадавшие за справедливость;
— средний класс, квалифицированные специалисты;
— предприниматели, начавшие с нуля и добившиеся успеха;
— миллиардеры, верхушка российского списка Форбс;
— пенсионеры, пожилые люди;
— учёные, двигающие вперёд физику, математику, инженерное дело;
— творческая интеллигенция, писатели, режиссёры, артисты.
Источник: Место для дискуссий
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