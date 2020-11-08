Мнение: Герои нашего времени

08.11.2020, 12:25, Разное

Коллеги, на ком сейчас стоит земля Русская? Кто является для нас с вами образцом для подражания, с кого мы строим свою жизнь? Какая группа наших сограждан вносит наибольший вклад в наше благосостояние, кого можно назвать хребтиной нашего великого государства?

Я предложу несколько вариантов, выбрать можно несколько. Если не найдёте нужного, предлагайте свой вариант:

— потомственная аристократия, наследники благородных родов;

— военные, защищающие Россию с оружием в руках;

— отшельники, монахи, духовенство;

— простые трудяги, рабочий пролетариат;

— многодетные матери;

— мученики, пострадавшие за справедливость;

— средний класс, квалифицированные специалисты;

— предприниматели, начавшие с нуля и добившиеся успеха;

— миллиардеры, верхушка российского списка Форбс;

— пенсионеры, пожилые люди;

— учёные, двигающие вперёд физику, математику, инженерное дело;

— творческая интеллигенция, писатели, режиссёры, артисты.