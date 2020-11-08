Мнение: Реанимационные мероприятия

08.11.2020, 12:20, Разное

Трудно сказать, насколько лично Байден будет дееспособным президентом – просто в силу возраста и очевидных сложностей со здоровьем, но команда у него уже есть, вполне сбалансированная с точки зрения опыта и молодости. И то, что внешняя политика США существенным образом изменится по сравнению с последними четырьмя годами, вряд ли может вызывать сомнения.

Трамп, ориентированный на промышленный капитал, был заинтересован и пытался ослабить позиции китайцев на американском рынке, создать условия для новой промышленной и технологической революции. Соответственно, внешняя политика была подчинена сугубо внутренним задачам. Глобалисты, напротив, подчиняют внутренние интересы глобальным проектам, а потому упор будет сделан на них.

Глобальный проект – это всегда продвижение глобальной идеи. За ней приходит все остальное. У демократов такая идея есть. Поэтому они и лезут со своей демократией во все щели, навязывая ее, как единый стандарт всем и везде. Стандарт – это ключевой ресурс 21 века. Тот, кто обладает своим глобальным стандартом, тот и управляет миром. Никакие ялтинские соглашения в мире стандартов не работают, поэтому нелепые предложения Путина собраться "великим лидерам" и чего-то там порешать – это фантомная боль из его приблатненного прошлого, где боссы на своих сходках могли о чем-то договориться. В современном мире вы создаете стандарт, навязываете его максимально большому числу потребителей – и собираете свою ренту. И никакие внешние договоренности стандарту не помеха – вы сначала создайте свой, внедрите его, ну, а там посмотрим.

Поэтому сейчас США неизбежно полезут во все стагнирующие при Трампе конфликты – в Венесуэлу, на Украину, на Кавказ, в Белоруссию, на Ближний Восток. Вряд ли прямо и грубо, но все то, что начинал Обама и Клинтон, будет продолжено. Несколько с иной точки старта, что понятно – при Трампе ряд этих конфликтов приобрели дополнительные внутренние факторы, но в целом без деятельного вмешательства США уже не обойдется. Особый интерес вызывает реанимация идеи двух Партнерств – начнут ли ее восстанавливать либо предложат какой-то иной заменитель.

Стоит вспомнить, что именно Байден еще в бытность вице-президентом активно пытался сподвигнуть Медведева на второй срок. Возможно, именно это и вынудило Путина подозревать своего карманного президента в возможной нелояльности и в срочном порядке возвращаться. Проблемы возможны и у председателя Си, прямо сейчас ведущего ожесточенную борьбу с комсомольской кликой китайской номенклатуры, которая ориентирована строго на глобалистов-демократов. Они дождались поддержки, и у Си наступают непростые времена. Нерадостно воспринял новость об избрании Байдена и Мадуро – теперь на него точно обратят внимание.

Наверное, есть и хорошая для наших бандитов новость – в обстановке пересменки и внутренних катаклизмов в самих США они могут успеть с последними полутора сотнями километров Северного потока-2. Кстати, там может найтись и вакантное место председателя совета директоров. Шрёдер уже пристроен, теперь можно пристроить и Трампа. Всяких шнырей у нас собирают в Ростове, солидным друзьям раздают синекурные должности. Почему бы и нет. Правда, достройка Северного потока-2 мало изменит общую ситуацию – спрос на газ изменился, Европа не нуждается в таком количестве. Разговоры о том, что в будущем ситуация изменится – ну, это разговоры. Газпром обещал тут как-то свою капитализацию в триллион долларов, так что в его стратегические прогнозные возможности веры немного.