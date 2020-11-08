 

Валя хочет ребёночка – Личное мнение

08.11.2020, 11:20, Разное

Спустя 9 месяцев после трагедии в сауне, весёлая вдова и мать двоих детей Екатерина Диденко помочилась на тест для беременных.

И что же? Две полоски на первом тесте. На втором — то же самое. Взяли электронный тест — опять показывает беременность!


Фото: Соцсети

С недавних пор вдовушка чувствовала себя неважно: рвота, слабость и тошнота. На протяжении почти года Катя принимала противозачаточные, и теперь удивляется — не сработали, что ли?

Или так хотел Валя?

Вообще, вдовствующая мадам Диденко делает только то, что хочет покойный муж.

Сухой лёд в сауну? Пожалуйста, милый. Репортаж из морга? Немедля сделаю! А потом — череда любовников. Так хотел Валя. И к двум детям — третьего, чтобы нескучно было.


Фото: Соцсети

В понедельник Катя идёт к гинекологу. Не верит тестам, показывающим беременность.

Диденко пока вся в сомнениях. Точно ли Валя с того света этого хочет?

Я тебе так скажу, Катенька: ради хайпа нужно сделать аборт в прямом эфире. Роды все уже видели, а вот прерывание беременности — пока нет.

Может быть, этого Валя хочет? У тебя тут двое детей, а у него там — ни одного.

Уверена, есть множество подвальных клиник, где будут рады такой рекламе. На вывеске потом напишут, что делают то, чего хотел Валя — отправляют ребёночка сразу к нему.

Что, по-вашему, должна делать вдова Диденко? Беременность-роды или всё же аборт?

Чего на самом деле хочет Валя?

Источник: Лена Миро



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