Анне Старшенбаум пришлось объяснять сотрудникам ДПС свое поведение за рулем

08.11.2020, 11:05, Разное

Популярной российской актрисе Анне Старшенбаум пришлось объяснять свое поведение за рулем сотрудникам ДПС. Этой историей звезда сериала «Психологини» поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.

Анну Старшенбаум на дороге остановили сотрудники ДПС. Они попросили актрису объяснить, почему она странно ведет себя за рулем. Из-за плотного съемочного графика у знаменитости порой нет времени на прием пищи. В связи с этим она часто пьет кофе. Этот напиток и сказался на ее «подозрительном» поведении.

Старшенбаум рассказала, что сотрудник правоохранительных органов светил фонарем ей прямо в глаза. Он поинтересовался, все ли в порядке с актрисой. После того, как артистка объяснила все причины, ее отпустили. По словам Старшенбаум, уже не первый раз в период активной работы ее останавливают сотрудники ДТП, пишет портал «Слово и дело».