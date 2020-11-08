 

Судей “Ледникового периода” удивил эротический номер Кузьминой и Энберта

08.11.2020, 11:05, Разное

Судей проекта «Ледниковый период» удивил эротический номер фигуриста Александра Энберта и актрисы Ольги Кузьминой. После проката пара получила максимальный бал за артистизм и технику.
Татьяна Тарасова, комментируя номер, призналась, что выступление на льду Энберта и Кузьминой ее поразило. Она назвала его игровым и эротическим. Член жюри отметила, что исполнение технической части было феноменальным.

На лед актриса Ольга Кузьмина вышла в коротком черном наряде и эффектных чулках. Образ участницы шоу завершила объемная прическа и яркий макияж. В ходе проката она исполнила два полный оборота, когда выполняла на льду тяжелый элемент фигурного катания.

Номер пары захотел прокомментировать и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он в качестве приглашенного гостя находился на составе судей «Ледникового периода» на шестом эфире. Ольгу Кузьмину артист сравнил с Анастасией Стоцкой. Номер напомнил ему сотрудничество с рыжеволосой певицей во время постановки известного мюзикла «Чикаго», пишет портал Nation News.



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