Лолита Милявская не спешит вступать в новый брак

08.11.2020, 11:05, Разное

Популярная российская певица Лолита Милявская заявила, что пока не спешит снова вступать в новый брак. За свою жизнь она уже пять раз состояла в официальных отношениях.

СМИ постоянно сообщают о намерении Лолиты Милявской выйти замуж в шестой раз. В одном из интервью исполнительница решила прокомментировать эту информацию. Артистка провела подсчет, который показал, что на протяжении 36 лет она состояла в зарегистрированных браках. К новым отношениям в таком формате Лолита Милявская пока не созрела.

На данном этапе певица пока не готова подстраивать все свои планы под мужчину и меньше работать. Также знаменитость призналась, что после развода совершенно разучилась готовить.

В настоящее время Лолите Милявской нравится ходить на свидания и принимать ухаживания. Она не хочет кому-то готовить пищу и стирать одежду. Артистка и вовсе надеется, что конфетно-букетный период продлится как можно дольше.

Напомним, что в первый раз Лолита Милявская вышла замуж в 1984 году в 20-летнем возрасте. С тех пор артистка практически всегда находится в отношениях. В связи с этим ее желание побыть одной является понятным.