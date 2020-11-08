 

Лолита Милявская не спешит вступать в новый брак

08.11.2020, 11:05, Разное

Популярная российская певица Лолита Милявская заявила, что пока не спешит снова вступать в новый брак. За свою жизнь она уже пять раз состояла в официальных отношениях.
СМИ постоянно сообщают о намерении Лолиты Милявской выйти замуж в шестой раз. В одном из интервью исполнительница решила прокомментировать эту информацию. Артистка провела подсчет, который показал, что на протяжении 36 лет она состояла в зарегистрированных браках. К новым отношениям в таком формате Лолита Милявская пока не созрела.

На данном этапе певица пока не готова подстраивать все свои планы под мужчину и меньше работать. Также знаменитость призналась, что после развода совершенно разучилась готовить.

В настоящее время Лолите Милявской нравится ходить на свидания и принимать ухаживания. Она не хочет кому-то готовить пищу и стирать одежду. Артистка и вовсе надеется, что конфетно-букетный период продлится как можно дольше.

Напомним, что в первый раз Лолита Милявская вышла замуж в 1984 году в 20-летнем возрасте. С тех пор артистка практически всегда находится в отношениях. В связи с этим ее желание побыть одной является понятным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Нобелевская премия мира-2021 бьет рекорды по интриге

22.07 / Ученые назвали 7 необходимых продуктов для женского организма

10.07 / Россия на измене

28.09 / В йогуртах из российских магазинов нашли антибиотик и хлоргексидин

18.08 / Легкоступова сделала пластическую операцию на сбережения Фирсова

11.10 / Мнение: Обстрелы Степанакерта и Гянджа. 10.10.2020

07.08 / Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском

01.10 / Россиян припишут к церковным приходам через паспорта

19.07 / Ученые: Длительный отпуск продлевает жизнь

24.08 / Скандалы: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска