Мнение: Бой на окраине Шуши

08.11.2020, 10:40, Разное

Бой на окраине Шуши. Снято со стороны армян.

Ближе к концу прилет по одному из армянских танков (скорее всего ПТУР, хотя есть версия, что это ДЗ сработала против РПГ), которые 2 дня назад снимали военкоры Anna News (https://colonelcassad.livejournal.com/6308327.html – скорее всего вот эти).

Это еще не сама Шуша, но уже совсем рядом. Причем дистанция боя сокращается.

Азербайджанская пехота используя зеленку продолжает охват Шуши с запада, стремясь выйти к дороге ведущей в Шушу от Степанакерта. Потеря этой дороги будет равнозначна потери Шуши, причем силы обороняющие Шушу попадут в котел. В принципе, азербайджанцам может хватить и огневого контроля над трассой, чтобы помешать армянам подбрасывать подкрепления в Шуша.

Если судить по геолокации, бой идет (или шел на момент записи видео) недалеко от дорожной развязки к северу от города.

А это значит, что азербайджанцы не так уж далеко от желаемого, хотя судя по всему, сегодня у них не получилось.

Но попытки безусловно продолжатся. Можно отметить, что несмотря на серьезные потери, азербайджанская пехота пока что сохраняет наступательный порыв.

Кроме того, продвижение в обход Шуши на северо-восток, означает, что на текущий момент армянам не удалось сбить азербайджанскую пехоту с дороги Лачин-Шуша.

UPD: Роб Ли на тему танка предполагает, что это был удар с БПЛА.