Бутусов: В связи с избранием Байдена есть надежда, что спецслужбы США дадут оценку действиям окружения Зеленского, причастным к срыву ряда операций СБУ против России

08.11.2020, 10:30, Новости дня

В связи с избранием Джозефа Байдена 46-м президентом США, есть надежда, что Госдепартамент и спецслужбы США дадут оценку предательским действиям ряда сотрудников ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, причастных к срыву целого ряда операций спецслужб Украины против РФ, в частности – провала захвата группы российских террористов – “вагнеровцев”.

В этой операции принимали участие спецслужбы США. И администрации Байдена должно быть интересно, ведь потрачены средства американских налогоплательщиков, и сорвали спецоперацию те украинские руководители, кто очень близко контактирует с Россией.

В ближайшее время я расскажу о том, как и. о. главы Государственного бюро расследований Алексей Сухачев блокирует расследование провала спецоперации. Сделаю обращение к генеральному прокурору – посмотрим, какой после выборов в США будет реакция наших властей, поменяется что-то, или глава Офиса президента Андрей Ермак будет продолжать лгать в СМИ, что операции не было. Хотя СБУ, напомню, на суде факт спецоперации признало.

Но пока Ермак блокирует расследование и в ДБР и в парламенте, хотя стоило бы наконец дать показания следователю и народным депутатам, и расписаться за ответственность за дачу ложных показаний. Я так и сделал, когда был на допросе в ДБР, дал показания, рассказал, как я проверил полученную информацию, у каких источников. Не понимаю, почему же Ермак находит время опровергать меня на различных интервью, но не хочет один раз поговорить со следователями, чтобы раз и навсегда опровергнуть официально, в установленном законом порядке.

Надеюсь, новая американская власть сможет более критично и требовательно посмотреть на проблему пророссийских настроений в украинском руководстве.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора