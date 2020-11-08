Количество больных COVID-19 в мире близится к 50 млн

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08.11.2020, 10:30, Новости дня

В мире от коронавируса за сутки 7 ноября умер 7578 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.

Всего в мире по состоянию на утро 8 ноября коронавирус подтвержден у 49 млн 835 тыс. человек, 1 млн 250 тыс. заболевших умерли, 32 млн 780 тыс. выздоровели.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (9,9 млн заболевших, 237 тыс. умерших, 3,9 млн выздоровевших);
Индия (8,5 млн заболевших, почти 126 тыс. умерших, 7,9 млн выздоровевших);
Бразилия (5,7 млн заболевших, 162,3 тыс. умерших, 5,1 млн выздоровевших);
Россия (1,7 млн заболевших, 30 тыс. умерших, 1,3 млн выздоровевших);
Франция (1,7 млн заболевших, 40,2 тыс. умерших, 133,4 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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