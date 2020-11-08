Суд признал недействительными результаты выборов в Херсонский облсовет

08.11.2020, 10:30, Новости дня

Херсонский окружной административный суд признал недействительным протокол Херсонской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов Херсонского облсовета. Об этом говорится на Facebook-странице суда 7 ноября.

Такое решение суд принял после установления многочисленных нарушений избирательного законодательства во время подсчета голосов на избирательных участках.

Согласно решению суда, составление ТИК протокола о результатах выборов депутатов облсовета является противоправным, а сам протокол – недействителен.

Также суд признал противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК относительно того, что Бехтерская сельская ТИК Скадовского района и Каховская городская ТИК Каховского района не выполнили свои полномочия при установлении итогов голосования в пределах части территориального избирательного округа № 5 и № 3. Суд обязал пересчитать голоса на 32 участках в этих округах.

https://www.facebook.com/adm.ks.court.gov.ua/posts/2671343326473991

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.