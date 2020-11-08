Кущевская Русь

08.11.2020, 9:55, Разное

История кровожадной банды Цапков, заменивших государство в кубанской станице.

Десять лет назад, 4 ноября 2010 года, в станице Кущевской Краснодарского края были зверски убиты двенадцать человек. Шестеро членов местной ОПГ «Цапковские» ворвались в дом фермера Сервера Аметова во время застолья. К Аметову вместе с семьей приехал Владимир Мироненко, финансовый директор агрофирмы «АСТОН» из Ростова, пришли соседи. Бандиты знали это и ждали, когда все выпьют и расслабятся.

За десять минут цапки буквально вырезали семью Аметова и всех его гостей. Ножами были заколоты трое детей. Близких Аметова убивали у него на глазах — цапки специально выволокли истекавшего кровью фермера в зал, на место массовой расправы, чтобы он смотрел и мучился. Девятимесячную внучку Аметова Амиру живую положили поверх трупов, а потом подожгли дом.

После расправы цапки поехали в местное кафе «Малинки». Ужинать.

Дом Сервера Аметова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В станице в тот день присутствовала съемочная группа передачи «Жди меня» — журналисты делали сюжет о пропавшем ребенке, который нашелся в кущевском интернате. Именно они первыми рассказали о расправе.

Убийство потрясло Россию. Местные же уверяли понаехавших журналистов:

если бы не случайно оказавшаяся на месте событий московская съемочная группа, убийство бы никто не расследовал.

Так в станице было последние двадцать лет: у всех на виду цапки убивали, насиловали, запугивали людей и оставались безнаказанными. Это потрясло Россию еще сильнее: страну по телевизору пугают страшилками про 90-е, а в Кущевке 90-е, оказывается, никогда не заканчивались.

Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко поехала в станицу вскоре после убийства. Она узнала историю банды, правившей в Кущевке 20 лет, и выяснила, почему никто в тридцатитысячной станице не мог остановить цапков.

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