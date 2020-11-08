 

“Они ошибались”: Мэттью Макконахи рассказал о пережитом сексуальном насилии

08.11.2020, 8:55, Разное

Популярный американский киноактер Мэттью Макконахи недавно стал гостем шоу Tamron Hall, в котором поделился с поклонниками некоторыми интересными фактами из своей личной биографии. В частности, знаменитость прокомментировал информацию о пережитом им в юности сексуальном насилии.
Отправной точкой вопроса ведущей шоу стало то, что такой неоднозначный факт был упомянут актером в его автобиографии Greenlights (“Зеленые огни”), однако – без каких-либо конкретных подробности. Тем не менее, в интервью Макконахи сообщил, что неприятные инциденты растления произошли с ним даже дважды – в 15 лет и затем еще спустя три года. Причем во втором случае домогательства имели место со стороны взрослого мужчины. Впрочем, актер подчеркнул, что не видит в деталях упомянутых происшествий чего-либо конструктивного. Более того, по его словам, он осознанно не распространяется о подробностях, дабы его признания не стали материалом для соответствующих спекуляций нечистоплотных СМИ. К слову, кинозвезда полагает, что в целом не является в прямом смысле слова жертвой.

“Эти два события произошли со мной в 15 и 18 лет. Если бы они произошли со мной раньше, может быть, я был бы больше сбит с толку. Но когда это случилось, мне было ясно, что они ошибались, что они не идеальны”, – резюмировал Макконахи. Видеозапись интервью была размещена в Сети на ресурсе YouTube.



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