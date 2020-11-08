 

Мнение: Оборона Шуши

08.11.2020, 8:30, Разное

Как обычно крутой репортаж Anna News из Шуши. Снято вчера на северной дороге ведущей в Шушу. Бронетехнику на видео подтягивают со стороны Степанакерта.

На сегодня армяне удерживают Шушу, но азербайджанцы продолжают наседать, пытаясь охватить город с запада и одновременно пытаться пробиться через позиции армян в горах к востоку от него, чтобы взять его в полукольцо.
Обращает на себя внимание очень плохая погода, которая в текущих условиях играет на руку армянам, так как затрудняет действие азербайджанских и турецких БПЛА. Армянское командование заявляет, что попытки азербайджанского спецназа зайти в Шушу были отражены с потерями для противника.
Тем не менее, за последние сутки Шуша подвергалась серьезным ударам артиллерии и РСЗО, а Азербайджан очевидно будет подтягивать дополнительные силы из Джебраильского района, чтобы усиливать нажим.

Источник: Colonel Cassad



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