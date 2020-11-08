Свобода по сходной цене

08.11.2020, 7:45, Разное

Петербургский суд начал рассматривать громкое уголовное дело в отношении двоих бывших росгвардейцев.

Они обвиняются в совершении более чем 10 преступлений, связанных с незаконным хранением наркотиков, взяточничеством и превышением должностных полномочий. «Стражи порядка», арестованные вскоре после скандальной истории с журналистом Иваном Голуновым, прославились именно методами своей «работы» — либо подбрасыванием жертвам наркотиков, либо угрозами сделать это. Фото: Фонтанка.ру

Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга и Ленобласти — старшего полицейского Александра Бойкова (31 год) и водителя Никиту Лаврентьева (28 лет) — уволили из органов «по отрицательным мотивам» сразу после ареста, в сентябре 2019 года. Лаврентьев служил в Росгвардии с 2016 года, а Бойков устроился туда в апреле 2019-го.

Весной же прошлого года, согласно материалам дела, они провернули свою первую совместную «спецоперацию». 27 апреля на Новочеркасском проспекте Бойков и Лаврентьев задержали, как им показалось, нетрезвого петербуржца, у которого потребовали взятку за то, чтобы не возить его на освидетельствование для определения состояния опьянения. Изначально, как полагает следствие, росгвардейцы вымогали у мужчины 30 тысяч рублей, но в ходе переговоров стороны сошлись на пяти тысячах. Затем через онлайн-банк с телефона потерпевшего Бойков перевел деньги на свой счет.

В мае того же года на территории предприятия «Ручьи» в Красногвардейском районе Петербурга напарники наткнулись на трех гастарбайтеров, в чьих документах обнаружили нарушения. Угрожая нелегалам принудительной депортацией из России, Бойков и Лаврентьев, по версии следствия, потребовали у задержанных 20 тысяч рублей. Ни наличных, ни безналичных средств у мигрантов не оказалось, и они обратились за помощью к своему бригадиру. Тому в итоге и пришлось заплатить росгвардейцам.

В июне эти же сотрудники вневедомственной охраны на Гранитной улице задержали девушку, которой — как утверждает следствие — пригрозили сначала подбросить, а потом показательно изъять наркотики, если она не заплатит им 100 тысяч рублей.

Не сомневаясь в способностях росгвардейцев доставить серьезные неприятности, петербурженка перечислила на счета Бойкова и Лаврентьева всю имеющуюся у нее наличность — 48 тысяч рублей.

Через пару дней на Екатерининском проспекте патрульные остановили и досмотрели автомобиль петербуржца, в салоне которого якобы нашли пакетики с запрещенным веществом. За недоставление в отдел и непривлечение к уголовной ответственности злоумышленники запросили у хозяина машины 50 тысяч рублей. Бедолага также отдал им все, что у него было, — 10 тысяч.

В следующее свое дежурство Бойков и Лаврентьев остановили прохожего на Шафировском проспекте. Мужчине, по информации следователей, оборотни в погонах угрожали той же криминальной перспективой, что и во всех предыдущих случаях. С него вымогали 300 тысяч рублей. Он выложил 40 тысяч и после обещания донести остальное был отпущен.

Роковой для росгвардейцев стала встреча 16 июля 2019 года на Новочеркасском проспекте с 16-летним школьником. Как следует из обвинительного заключения, Бойков и Лаврентьев сначала задержали подростка, не имея на то законных оснований: надели парню наручники и усадили в салон служебного автомобиля. Там сообщники незаконно досмотрели несовершеннолетнего и якобы обнаружили у него наркотики. Молодому человеку продемонстрировали два пакетика с неустановленным веществом, пояснили, что это наркотическое средство, и припугнули тюрьмой за хранение «дури».

Затем в течение нескольких часов школьника возили в служебной машине по Красногвардейскому району. Подростка пристегивали в машине наручниками, били, вкладывали ему в руки пакетики с наркотиками и требовали 300 тысяч рублей за немедленное освобождение. Не выдержав такого давления, парень в конце концов снял в банкоматах с собственной банковской карты и с карты своей матери 140 тысяч рублей и передал их вымогателям. Но при этом он успел позвонить на номер 112 и сообщить о произошедшем.

Деньги в служебной машине сотрудников Росгвардии

Школьника обидчики также отпустили, взяв с него обещание о доплате остатка. Но когда Бойков и Лаврентьев приехали за деньгами к оговоренному тайнику, то попали в руки оперативников экономической полиции и были задержаны с поличным. Уголовное дело о вымогательстве особо крупной взятки сотрудниками при исполнении Следственный комитет возбудил уже на следующее утро. Остальные эпизоды вскрылись в ходе следствия. При задержании у Бойкова изъяли наркотики. Ему дополнительно вменили их незаконное хранение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жадность гвардию сгубила. С погоней и стрельбой в Петербурге задерживали росгвардейцев, ограбивших мигранта и сбивших полицейского

— Бойков и Лаврентьев обвиняются в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Кроме того, что они требовали у людей деньги за непривлечение к уголовной ответственности за якобы хранившиеся у тех наркотики, росгвардейцы еще составляли фиктивные рапорты об административных правонарушениях и по ним штрафовали задержанных. Все дела были объединены в одно производство, — рассказал «Новой» адвокат пострадавшего подростка Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права». — В ходе предварительного следствия сотрудники Росгвардии вину не признавали.

На первом заседании суд допросил потерпевшего школьника и еще одного пострадавшего. Они полностью подтвердили свои показания, данные во время предварительного следствия. На следующем заседании, 19 ноября, планируется выслушать других пострадавших, а также оперуполномоченных ОБЭП, задержавших Бойкова и Лаврентьева.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»