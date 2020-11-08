 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 ноября 2020 года

08.11.2020, 7:43, Разное

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране затруднительно, как и делать какие-либо прогнозы. Однако она приветствовала увеличение количество тестирований на COVID-19 и комплексные меры, принимаемые руководством страны.

Тем временем лидер “Справедливой России” Сергей Миронов выступил с предложением ввести выплаты для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей на покупку средств индивидуальной защиты. Политик также считаем необходимым предоставить налоговый вычет самозанятым гражданам и организациям, которые покупают для своих членов перчатки и маски. Свои инициативы он направил на рассмотрение премьер-министру России Михаилу Мишустину.

А российский иммунолог Владимир Болибок напомнил россиянам, что самым тревожным симптомом коронавируса является одышка. Если частота дыхания человека в покое превышает 20 вдохов в минуту, это может свидетельствует о развитии дыхательной недостаточности.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    462 518
  • Умерли –
    7 215
  • Выздоровели –
    336 659

Коронавирус в России

  • Заболели –
    1 753 836
  • Умерли –
    30 251

  • Выздоровели –
    1 312 927

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    49 322 827
  • Умерли –
    1 242 868
  • Выздоровели –32 480 626


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