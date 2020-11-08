Как австралийские аборигены узнали о падении метеорита если он упал миллионы лет назад?

08.11.2020, 19:31, Разное

О падении метеорита миллионы лет назад помнят аборигены Австралии.

Эта история началась с того, что астроном из Сиднея Дуэйн Хамакер задумался над тем, что говорится в древних легендах австралийских аборигенов — а говорится там об упавшей с небес на землю звезде.

Хамакер решил проверить эту информацию и сумел рассчитать примерное место падения метеорита. Ведь по его мнению «легенда о падающей звезде» это и есть описание падения метеорита в древности.

Используя Google Maps, он смог обнаружить в указанном регионе ударный кратер. Ученый организовал экспедицию в данный район Австралии и исследование на местности подтвердили, что это действительно древний кратер (был найден особый вид кварца, образующийся при падении метеоритов).

Легенда оказалась правдой, но есть один большой вопрос. Кратер от падения метеорита образовался миллионы лет назад, поэтому непосредственно наблюдать падение метеорита аборигены не могли — их тогда просто не существовало.

Так откуда в древних легендах, древних аборигенов, есть точное описание падения метеорита. Настолько точное, что даже удалось на его основе установить точное место падения этого огромного метеорита.