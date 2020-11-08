Загробный мир: Что говорят нам его «жители»?

08.11.2020, 7:51, Разное

Из множества историй о встречах с призраками наибольшую ценность имеют те, где говорится об общении с ними. Только благодаря таким свидетельствам мы можем получить хоть какую-то информацию о загробной жизни.

Следует сказать, что сведения, которые дают привидения на этот счет, полны туманных недомолвок. Обитатели загробного мира всячески избегают прямых ответов и уклоняются от осмысленного, серьезного разговора на тему посмертного бытия.

Душа человека бессмертна

В конце минувшего столетия умер некто Николай Семенович Веселов, молодой церковнослужитель. Его другу протоиерею Соколову, который в это время находился в другом городе, не было известно об этом. Неожиданно мужчина увидел необыкновенно яркий сон: херсонское кладбище, памятник, в котором от выпавших камней образовалось значительное отверстие…

Почувствовав любопытство, я влез в это отверстие, вспоминает протоиерей. Впереди блеснул свет, и, преодолев проход, я очутился вдруг в прекраснейшем саду. По аллее навстречу мне шел Веселов. – Какими судьбами, Николай Семенович? – воскликнул я удивленно. – Я умер, – ответил он, – и теперь вот видишь… Лицо его при этом сияло, чудесно блестели глаза. Я хотел было поцеловать его, однако он отпрянул назад и руками отстранился от меня. – Я умер, – повторил мой друг. – Не приближайся. И он снова продолжил свой путь, а я пошел рядом, не пытаясь больше до него дотрагиваться и надеясь, что Николай скажет мне еще что-нибудь. И он действительно сказал: – Я жив, хоть и умер. И вообще, умер, жив – это все равно.

Вскоре протоиерей узнал о кончине Веселова.

Какой вывод можно сделать из этого сна? Да самый простой. Дух усопшего говорит: «Я жив, хоть и умер». Тем самым он подтверждает наличие посмертной реальности.

В загробный мир нужен проводник

Эта «контактная история» также случилась в прошлом столетии. Вот что рассказал человек, бывший ее главным действующим лицом…

…Однажды, когда я сидел у себя в кабинете и мое сознание было абсолютно ясным, я заметил в углу комнаты какое-то свечение. Вскоре я различил в этом свете фигуру человека, монаха. Признаюсь, мне стало очень страшно, а фигура, приблизившись, произнесла: – Чего ты дрожишь? Не бойся, я ведь твой родственник – митрополит Московский Филарет. Ты единственный, кто остался в живых из моих родных, и только ты можешь помочь мне в восстановлении могилы моей матери. Сейчас она полностью срыта. Плита и крест с нее хранятся возле церкви, что при кладбище. Дощечка с надписью тоже цела. Ты должен обратиться к настоятелю кладбищенской церкви и добиться, чтобы все на могиле было восстановлено. Происходящее привело меня в большое волнение. Мысли мои путались, я стал расспрашивать, где именно в церкви хранятся крест и плита. Митрополит точно указал место, где следует их искать. Когда наша беседа окончилась, его фигура как бы растворилась в воздухе. Настоятель кладбищенской церкви, к которому я обратился, скептически отнесся к моему рассказу и наотрез отказался предпринимать что-либо для восстановления могилы. Однако через некоторое время митрополит Филарет снова явился мне и настаивал, чтобы его просьба была выполнена. Он сказал также, что придет еще раз и случится это перед моей смертью. Из его слов я понял, что владыка станет моим проводником в загробный мир… После этого с помощью настоятеля Троице-Сергиевой лавры мне удалось подать патриарху соответствующую записку. По распоряжению его святейшества могилу матери митрополита Филарета полностью восстановили. При этом надгробная плита и крест были найдены именно там, где указал призрак…

…О чем говорит нам эта история? О том, что в загробный мир можно попасть (либо только и возможно) при помощи проводника. Вот почему дух давно усопшего митрополита пообещал своему родственнику стать провожатым для его души на пути в царство мертвых.

Сначала душа в загробном мире томится в «карантине»

Если проанализировать множество других свидетельств, можно сделать вывод, что человеческая душа на том свете сначала попадает в некое подобие «карантинной зоны». Находясь в ней, она пока еще «чужда для ангелов».

В этом «предбаннике» посмертного бытия отсутствуют какие бы то ни было развлечения. Между собой духи общаются на телепатическом уровне. Тоскуя о земной жизни, они хотят вернуться к живым хоть на миг. Но для этого духам необходимо испросить разрешение у специального «стража», только он может позволить кратковременную отлучку «на грешную землю». Впрочем, это куда лучше, чем застрять по какой-либо причине между землей и небесами и сделаться призраком погоста, замка или дома. В таком состоянии дух может находиться долгие годы и даже столетия…

…Итак, загробная цивилизация безусловно существует, и попасть туда можно с помощью личного охранника-сопроводителя. Возможно, таковой имеется у каждого, а может быть, только у тех, кто это заслужил…

Есть ли на том свете ад? Такого, как нам его рисуют некоторые религии (к примеру, христианство), скорее всего, нет. Подлинный ад проявляется по-другому. Разве на века остаться на земле в тонком теле, без возможности попасть на небеса – это не ад? Подобных страшных мучений, думается, немало. Духи, как правило, лишь намекают нам на них, не говоря ничего конкретного. Вполне вероятно, что адские мучения грешник испытывает не на небе, а на земле – после своего перерождения (реинкарнации), получая такую судьбу, которую, как говорится, и врагу не пожелаешь…

Вот и все, больше нам ничего не известно о загробной жизни. В сообщениях о ней слабым пунктиром обозначены лишь подступы к ее порогу. Конечно, имеются книги, авторы которых так или иначе описывают потусторонний мир, в частности книга Майкла Ньютона «Предназначение души. Жизнь между жизнями». Известный гипнотерапевт-регрессивист написал ее на основании рассказов людей, которых он вводил в гипноз и в этом состоянии пробуждал у них память о прошлых жизнях, в том числе и на том свете.

Верить всему этому или нет – личное дело каждого. Конечно, перефразируя известную поговорку, можно сказать так: помрем – увидим. Кстати, ее больше любят повторять не религиозные и духовные люди, а ярые материалисты, словно таким образом воскрешая в своей памяти знания о прошлых жизнях и о жизни на небесах, боясь, тем не менее, признаться себе, что все это намного реальнее, чем наш физический мир…