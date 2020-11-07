 

В Австрии заявили о закрытии «радикальных мечетей»

07.11.2020, 5:08, Новости дня

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб в связи с терактом в Вене объявили о закрытии «радикальных мечетей».

Решение было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом. Речь идет о «лишении правового статуса и роспуске организаций», передает агентство APA.

Рааб подчеркнула, что такое решение является не атакой на религию, а борьбой с экстремизмом. Она добавила, что венский террорист посещал две мечети в Вене, и это способствовало его радикализации, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство». По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из них был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.



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