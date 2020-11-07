Путин отреагировал на победу уборщицы на выборах

07.11.2020, 5:08, Новости дня

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.

Памфилова отметила, что эта новость прошла в прессе как сенсация. «Ну и что? Какая сенсация? Мы взяли и разложили социально-демократический состав, и получилась очень интересная картина», – цитирует РИА «Новости» главу ЦИК.

Она отметила, что это такое событие показывает работу не только социального, но и политических лифтов. По ее словам, на разных уровнях представительства избираются учителя, преподаватели, а также представители рабочих профессий, например водители, слесари. Кроме того, есть еще 23 доярки, 11 телятниц, а также есть кочегары и кузнецы.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», – сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что Удгодская была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села. После победы Угодская признавалась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать. Глава ЦИК не увидела нарушения закона в ситуации с победой уборщицы на выборах главы сельского поселения.