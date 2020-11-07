 

Пушкина возмутилась аргументом «сама виновата» в делах о жертвах насилия

07.11.2020, 5:08, Новости дня

В делах о жертвах домашнего насилия судебная практика должна покончить с аргументом «сама виновата», сообщила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она напомнила в Telegram о случае в Архангельской области, где «суд счел, что местная жительница совершила умышленное убийство своего мужа с помощью металлической трубы в момент, когда он «лежал в кровати и не представлял угрозы». При этом в приговоре отмечено, что женщина свыше 20 лет «подвергалась домашнему насилию», а прямо перед убийством «мужчина угрожал ей топором и применил сексуальное насилие».

В другом случае, о котором вспомнила Пушкина, суд в Тамбове решил, что женщина «не могла воспринять очередную угрозу убийством со стороны своего сожителя как реальную, поскольку ранее осталась жить с ним после того, как он сломал ей ребра».

По словам Пушкиной, «судам проще обвинить жертву». Она заявила: «Сама спровоцировала» – и все понятно. Тренд «алгоритмизации» правосудия на западе многие критикуют именно за то, что машина не может бездумно принимать статистические решения, основываясь на предрассудках разработчиков». 

«Но почему в РФ до сих пор судебные решения по женщинам-жертвам насильников во многом диктуются предрассудками?» – сообщила она, добавив, что «аргумент «сама виновата» должен уйти в прошлое судебной практики». По мнению Пушкиной, принятие закона о профилактике домашнего насилия позволит уберечь «от трагедий тысячи семей», а также перейти к «оздоровлению правовых процедур в этой области».



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