Чикагская семерка? Нет, московская, наша

07.11.2020, 5:05, Разное

Нетфликс номинирует на «Оскар» кино о московских протестах и басманном правосудии.

Топовый голливудский сценарист Аарон Соркин, снявший «Суд над чикагской семеркой», конечно, имел в виду не нас, а Америку. Первая ассоциация, возникающая у американского зрителя, — недавние расовые бунты, BlackLivesMatter. А мы смотрим и поражаемся: это же «дело 212»! «Новое величие»! «Сеть»*! Вот Влад Барабанов, вот Жуков, вот наши полицейские, наши приставы, наш Следственный комитет. Похоже один в один, только исход другой.

Дело чикагской семерки — самый громкий процесс над американскими левыми 1960-х годов. Читая о нем, натыкаешься на имена Леннона, Антониони, Годара и других легендарных людей. К Чикаго были прикованы глаза всего мира. Этим делом закончилась беззаботная эпоха Вудстока и Лета Любви, с него началась долгая борьба американцев за свои права, которая продолжается по сей день.

Боролись и раньше, но после Чикаго это стало носить характер холодной гражданской войны — либо они нас, либо мы их. Другого выхода нет.

Речь шла не о революции (хотя это слово произносилось) и смене конституционного строя, а всего лишь о том, чтобы продвинуть своего кандидата (честные выборы, представительная демократия) и покончить с войной (пацифизм). Ничего из этого не вышло. Выбрали Никсона, одного из самых жестоких и недемократичных президентов Америки, война во Вьетнаме продолжилась.

И вот суд. На скамье подсудимых по обвинению в заговоре и организации массовых беспорядков семеро: Эбби Хоффман, Джерри Рубин, Дэвид Диллинджер, Том Хейден, Ренье Дэйвис, Джон Фройнс, Ли Вайнер.

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой». Кадр: Kinopoisk

Восьмой — Бобби Сил, лидер «Черных пантер», его дело потом будет выделено в отдельное производство. Менее похожих людей трудно себе представить. Какой там заговор, они об элементарных вещах договориться не могут, собачатся всю дорогу, дело чуть не доходит до драки.

Хоффман (его сыграл Саша Барон Коэн) и Джерри Рубин — йиппи, контркультурные клоуны. Их уровень протеста — заняться публичным сексом, выдвинуть свинью в президенты, запустить ЛСД в городской водопровод (этого не сделали, был только треп).

Хоффман говорил: «Наша цель — сбить всех с толку. Нас не понимают — и замечательно: понимая нас, они нашли бы способ нас контролировать». У него с властью разногласия в первую очередь эстетические. В Америке Никсона ему противно и скучно.

Диллинджер пацифист, Хейден — левак из организации «Студенты за демократическое общество». Сил — борец против расовой дискриминации.

Кадр: Kinopoisk

Но суду на все эти нюансы плевать. Для него они преступники уже потому, что молоды и ведут себя чересчур свободно. Плюс политический заказ: судье и обвинителю заказали их посадить, не посадить нельзя, так велела система.

Американские протестующие мало похожи на наших, они гораздо смелее, веселее, решительнее. А вот система власти очень даже похожа. Американское басманное правосудие. Те же жирные наглые хари в администрации, те же полицейские костоломы, купленные прокуроры, судьи, затыкающие рот адвокатам, и куча провокаторов, спецагентов. В деле чикагской семерки их было не меньше, чем в «Новом величии». Не было только пыток, как в «Сети». А, нет, были: Бобби Сил провел три дня с кляпом во рту (по фильму 10 минут).

Все они далеко не овечки, не невинные ангелы. Убежденные люди, активисты. Называли копов свиньями, прокалывали шины полицейских машин, кричали до боли знакомые нам слова: «Чьи улицы? Наши улицы!»

Помните 2012 год? «Кто здесь власть? Мы здесь власть! Это наш город!»

Но это меркнет на фоне того, что сделала полиция. Копы сняли жетоны и плашки с именами и устроили кровавую мясорубку, фактически развязали войну. Когда все это — газ, пущенный в толпу, разбитые лица женщин, проломленные полицейскими дубинками головы — показывали у нас в СССР, на кухнях говорили: во врут, Америка же рай, как там может такое быть. Поэт Емелин сказал мне недавно: «Наши несогласованные митинги больше всего напоминают борьбу студентов США против империализма и агрессии во Вьетнаме, какой нам ее показывало советское телевидение. Прямо кадр в кадр, и полиция так же себя ведет. Нельзя было и подумать, что это повторится у нас». Теперь мы знаем, что это правда.

Кадр: Kinopoisk

«Мы пытались мирно протестовать на гребаном слете демократов», — говорит Хейден. Не получилось. И это тоже похоже: из любого мирного протеста власть устраивает битву. Из двух слов «мирный протест» для нее важнее второе, она слышит только его.

Но есть и ноу-хау, до которого у нас пока недодумались. Судья позволяет произнести последнее слово только одному из подсудимых, Хейдену, и предупреждает: «Если вы будете говорить коротко, почтительно, без политики и с раскаянием, я учту это при вынесении приговора». Хейден вместо последнего слова зачитал имена солдат, погибших во Вьетнаме, огромный список. Это колоссальная сцена, главная во всем фильме. Все встали, даже прокурор, который, по Соркину, не такой уж плохой человек, просто служба у него такая. Судья в бессильном гневе стучал молотком, но ничего сделать не мог.

А дальше было вот что. Пятерых из них признали виновными и приговорили к пяти годам заключения. Сели даже их адвокаты — за неуважение к суду. Жизнь не сказка и не голливудский фильм, в ней добро не всегда побеждает зло. Побеждает не сразу или не побеждает вообще. Но важно создавать прецеденты, это они и сделали.

И все-таки это была победа. Через два года апелляционный суд отменил вердикт. Судья лишился работы за профнепригодность.

Сил, который до кучи обвинялся еще и в убийстве, оправдан, вердикт: невиновен. Вот тут непохоже на нас совсем. Пока еще ни один апелляционный суд в РФ не отменял приговоров осужденным по политически мотивированным делам.

Хэйден сказал, что «если бы нас оставили в покое на чикагских улицах, то мы едва ли стали бы известными», но в результате «мы стали архитекторами, организаторами, гениями заговора с целью свержения правительства — нас выдумали».

После Чикаго эта выдумка материализовалась, стала реальностью. Единственное, чего добилась власть, — радикализации протеста. Из радикального крыла «Студентов за демократическое общество» выделилась организация Weathermen, ее члены уже не пытались мирно протестовать — они изготавливали бомбы и устраивали взрывы, в том числе в полицейских управлениях.

8 октября 1969 года по призыву Weathermen молодежь побежала по улицам, разбивая окна магазинов и автомобили, показывая тем самым, что война во Вьетнаме может прийти в каждый дом. Итог: 6 человек застрелено, арестовано 68, ранено 28 полицейских. Беспорядки продолжались около четырех дней.

Кадр: Kinopoisk

Это прямое следствие дела чикагской семерки, прямой ответ на него. Вот чего добился чикагский басманный суд.

Сама атмосфера, в которой родился фильм, напоминает нам о том, что проблематика его все еще актуальна. Изначально «Суд» должен был снимать Спилберг, они говорили об этом с Соркиным еще в 2007 году. Но началась забастовка голливудских сценаристов, и проект был отложен.

Люди бастуют и бунтуют уже полвека, а началось это в чикагском суде.

Интересно, что сам Соркин отнюдь не левый и даже не большой либерал. Война, например, ему нравится, о чем он неоднократно высказывался. Но, будучи честным художником, он снимает честные фильмы. Игнорировать реальность не получается.

Другое напоминание об актуальности — решение Нетфликса выдвинуть всех актеров фильма на «Оскар». Игра действительно потрясающая. Созданы образы не шаблонных революционеров (каковых среди них не было), а людей взбалмошных, эмоциональных, искренне озабоченных несправедливостью, острых на язык, со своими тараканами в голове. Вполне современный тип. Таких легко встретить на улицах Минска, Москвы, Парижа.

И блестящие диалоги. Соркин вообще мастер диалога, а «Суд» — одна из лучших его работ. Рекомендуется всем, кто оказался в похожей ситуации, а таких, к сожалению, в последнее время много.

«По-моему, этот съезд демократов пройдет в полицейском государстве».

— Почему вы не отвечаете на вопрос?

— Мне трудно сосредоточиться, впервые меня судят за мысли.

***

— Вам знакомо понятие «неуважение к суду»?

— Сэр, я практически придумал его, сэр.

***

— ….будет рок концерт и… состоится публичный блуд.

— Вы просите у мэрии разрешения на публичный блуд?

— Да.

***

— Что это?

— Я составляю список американцев, убитых в этой войне.

— Зачем?

— Чтобы не забыть, ради кого все это затевалось, когда начнется процесс.

***

Победили они или все это было зря? Сейчас об этом ожесточенно спорят, но в каком-то смысле это праздный вопрос. У людей с таким строем мысли другого выхода не было. Сделали то, что должны, и вошли в историю. На поражение это совсем не похоже.

Ян Шенкман

обозреватель