 

Выращен рекордно длинный пучок углеродных нанотрубок

07.11.2020, 5:00, Новости дня

Ученым удалось вырастить рекордно длинные пучки нанотрубок. В среднем их размер составлял 12 см, достигал 14-ти и даже полуметра! Правда, самые длинные нанотрубки не удавалось выращивать пучками, а в одиночном варианте пользы от них нет никакой.

Ранее ученым удавалось создавать пучки длиной не более двух сантиметров. Теперь же их увеличили в шесть-семь раз. Толщина каждой углеродной трубки при этом составляла всего один нанометр.

Сфера применения таких структур очень широка: от высокоэффективных водяных фильтров до транзисторов и батарей. Чем длиннее углеродные трубки, тем лучшими качествами обладает изделие. Успеха в работе ученым удалось достичь в результате применения нового катализатора.



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