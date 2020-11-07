 

Человечество – не первая цивилизация на Земле

07.11.2020, 5:00, Новости дня

Ученые из NASA назвали три основных признака существования цивилизации, по которым можно определить, сколько цивилизаций существовало на нашей планете.

Последствиями развития любой цивилизации является вымирание многих видом растений и животных, потепление климата, а также существенное изменение горных пород, утверждают специалисты.

Как минимум, такие процессы происходили на Земле дважды в глубокой древности. Один раз в меловом периоде, другой – примерно 55 тыс. лет назад. Сейчас это происходит в очередной раз. Исследование показывают, что наша цивилизация отнюдь не первая на Земле и, скорее всего, не последняя. Подтверждение данной теории можно найти в литосфере, уточняют эксперты.



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