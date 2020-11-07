 

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

07.11.2020, 4:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», – написал Зеленский в Twitter.

Талант Жванецкого, его мастерство и юмор отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Михайловича Жванецкого, народного артиста, талантливого писателя, телеведущего и актера. Михаил Михайлович принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства. Его ценили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и неподражаемое чувство юмора», – передает слова министра РИА «Новости».

Шойгу подчеркнул, что сатирик обладал удивительным литературным и сценическим даром, а также, остро передавая в монологах всю многогранность современной жизни, «заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться».

«Это большая утрата для всех нас. Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто любил и ценил его щедрый и самобытный талант», – добавил он.

Ранее о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В начале октября он решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком.



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