 

Уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову направлено в СИЗО

07.11.2020, 4:48, Новости дня

Пресненский суд Москвы направил в СИЗО-5 «Водник», в котором сидит актер Михаил Ефремов, уведомление о вступлении в силу вынесенного ему приговора.

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания для дальнейшего исполнения», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

Уточняется, что как только администрация СИЗО получит уведомление, актер может быть этапирован в одну из колоний общего режима. ФСИН должна определить место дальнейшего заключения Ефремова в течение десяти дней со дня получения администрацией СИЗО уведомления. До этапирования артист имеет право на одно краткосрочное свидание. Администрация изолятора должна будет уведомить родственников осужденного, в какую колонию его отправят.

Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Ранее адвокат адвокат артиста Владимир рассказал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания. До этого сообщалось, что актер устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин, заказав гуся с яблоками.

В четверг, 29 октября, Мосгорсуд смягчил приговор  Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что он выплатил компенсацию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Ученые получили изображение темной материи при помощи компьютерной симуляции

06.10 / В ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек, один скончался

09.10 / В РФ издадут книги получившей Нобелевку поэтессы Глюк

05.10 / В Сети появились фото интерьера Infiniti QX60 2022 года

03.07 / За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19

14.08 / На митинге в Гродно вышли почти 30 тыс. человек

03.07 / Дрон-дальнобойщик создан в России

01.11 / Глава МВД Франции назвал цель прибытия в страну напавшего на прихожан собора в Ницце

17.10 / В Перми откроют “Дом научной коллаборации” для школьников

21.07 / Сеченовский университет сообщил результаты испытаний вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска