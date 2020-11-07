 

В ПАСЕ осудили превращение собора Святой Софии в мечеть

07.11.2020, 4:48, Новости дня

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по культуре осудил решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.

Заседание комитета прошло в формате видеоконференции. Комитет решил, что «изменение статуса собора Святой Софии является дискриминационным шагом», который «подрывает светский характер Турции», а также наносит ущерб «ее многонациональному культурному наследию». ПАСЕ считает, что решение турецких властей не соответствует «основным ценностям и принципам» ассамблеи, особенно в плане «межрелигиозного и межкультурного диалога», передает ТАСС.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ по смене статуса собора на мечеть. Русская православная церковь раскритиковала решение Турции.



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