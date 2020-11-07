Кличко победил на выборах мэра Киева

07.11.2020, 4:08, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко победил в первом туре местных выборов, у него 50,52% голосов, сообщила глава киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.

«Больше всего голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского главы Кличко Виталий Владимирович. Количество голосов, отданных за Кличко Виталия Владимировича, – 365 161, что составляет 50,52%», – цитирует РИА «Новости» Королькову.

Напомним, 25 октября на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.