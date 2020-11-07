Bloomberg – «опасный эксперимент» — Японии следует отказаться от Олимпиады с болельщиками на трибунах

07.11.2020, 4:05, Новости дня

Несмотря на пандемию, Япония всё равно собирается заполнить трибуны зрителями на летних Олимпийских играх — как по финансовым соображениям, так и по соображениям престижа, пишет Bloomberg. Вместе с тем, при подобном сценарии жертвами коронавируса могут стать не только болельщики, пришедшие на забитые стадионы, но и обычные японцы — поэтому Токио и МОК следует принять единственное верное решение: провести соревнования без зрителей.



Reuters

Насколько большую цену граждане Японии готовы заплатить за возможность провести у себя в стране Олимпийские игры? Часть ответа на этот вопрос можно получить уже в этом месяце, так как японское правительство одобрило проведение серии бейсбольных матчей — на забитых болельщиками стадионах. При этом власти тестируют различные меры по защите зрителей, в том числе и с помощью мобильных приложений, которые будут предупреждать об уровне заполнения трибун в реальном времени. «Однако если эти меры потерпят неудачу, японским гражданам придётся разгребать последствия возможного спортивного мероприятия, которое может превратиться в рассадник заразы, а также задаться вопросом, зачем правительство вообще решило провести подобный дорогостоящий эксперимент», — пишет Bloomberg.

Олимпиады всегда влетали их организаторам в копеечку. Многим городам, в которых проводятся соревнования, в наследство от Игр зачастую остаются только ощутимые долги. Взять только Олимпиаду в Сочи 2014 года: согласно одному исследованию, «в обозримом будущем» российские налогоплательщики будут тратить примерно по $1,2 миллиардов в год, чтобы покрыть все орграсходы. Тем не менее многие правительства всё же готовы брать на себя подобные траты, с тем чтобы простимулировать экономическое развитие, а также укрепить престиж своих городов и компаний.

Что же касается Японии, то она также рассчитывала, что Олимпийские игры 2020 года помогут ей вновь выбиться в азиатские лидеры, учитывая, что последние 20 лет она прозябала в тени Китая. Однако подобные планы обошлись Токио недёшево: когда в 2013 году Япония выиграла право на проведение Игр, их предполагаемый бюджет составил $7,3 млрд. Но даже этой суммы оказалось явно недостаточно. В 2018 году правительственные аудиторы сообщили, что смета достигнет $25 млрд, причём даже несмотря на то, что Международный олимпийский комитет говорил о том, что всеми силами пытается сократить расходы.

А затем пришёл коронавирус. Разумеется, и МОК, и японское правительство, и спонсоры противились переносу Игр — ведь это повлекло бы за собой ещё большие финансовые потери. Однако пандемия не оставила им выбора: соревнования отложили до 2021 года, в то время как отсрочка, по всей видимости, сделала эти летние Олимпийские игры самыми дорогими в истории.

Тот факт, что счёт за Олимпиаду придётся оплачивать в основном местным налогоплательщикам, не слишком воодушевил японцев. Согласно июльскому опросу, треть респондентов выступили за отмену Игр, в то время как более 30% считали, что Олимпиаду следует отложить ещё раз. При этом 44% опрошенных считают, что масштаб соревнований можно уменьшить в том случае, если на них не будут присутствовать зрители.

К сожалению, как отмечает Bloomberg, организаторы с этим, по всей видимости, не согласны. Несмотря на то что забитые стадионы сыграли ключевую роль в распространении COVID-19, организаторы Олимпиады по-прежнему надеются заполнить трибуны. Отчасти это связано с престижем Олимпийских игр, так как в прошлом пустующие места на стадионах поставили МОК в весьма неловкое положение. При этом дело ещё и в деньгах: Токио рассчитывает на сотни тысяч туристов, которые будут снимать номера в гостиницах и оставлять круглые суммы в ресторанах и магазинах.

По этой причине в минувшие выходные местные власти организовали бейсбольные матчи на открытом стадионе в Йокогаме, которые прошли под тщательным надзором. В течение трёх дней все ограничения для зрителей поэтапно отменялись. Вместе с тем, подобный шаг нельзя назвать совсем уж безумным: болельщики должны были носить маски, им запрещалось петь и издавать восторженные крики, а высокотехнологичные датчики помогали властям отслеживать воздушные потоки. При этом правительство, что примечательно, не собирается ждать никаких новых данных, чтобы повторить эксперимент, — и на этих выходных подобное мероприятие проведут уже в Токио.

«Если эти Игры окажутся рассадниками заразы, то жертвами станут не только зрители. Жертвой может стать любой японец, который имел несчастье столкнуться с кем-то, кто решил сходить на бейсбольный матч на переполненный стадион в разгар пандемии. Этого должно быть достаточно для того, чтобы правительство свернуло подобные эксперименты и согласилось провести Олимпиаду без зрителей. Если же оно откажется, то на этом должен настоять МОК. На протяжении многих десятилетий комитет говорил о том, что Игры всегда соответствуют лучшим интересам принимающих городов. Теперь у них появился шанс это доказать», — подытоживает Bloomberg.