Times – Великобритании грозит «пограничный хаос», вне зависимости от исхода переговоров по брекситу

07.11.2020, 4:05, Новости дня

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании предупредило о вероятности «серьёзных перебоев» в торговле с ЕС после 31 декабря, пишет The Times. В управлении опасаются того, что к окончанию переходного периода стране не удастся завершить работы по созданию пограничной инфраструктуры и новых таможенных технологий.



Reuters

Торговля Великобритании и ЕС пострадает от «серьёзных перебоев» после окончания переходного периода, вне зависимости от того, удастся ли Лондону заключить сделку с Брюсселем в ходе переговоров по брекситу, передаёт The Times со ссылкой на Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании.

В управлении отметили, что на подготовку к новой системе пограничного контроля было выделено недостаточно времени. Более того, процесс подготовки ещё больше осложнило введение ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

Так, принятие важнейших решений при подготовке новой системы было отложено, пока сотрудники, которые должны были участвовать в их обсуждении, были переброшены на борьбу с коронавирусом в стране. Британское правительство не только до сих пор не провело испытания новой системы, но и не обеспечило необходимое число сотрудников таможенных служб, которые могли бы помочь представителям малого бизнеса в навигации по системе.

В связи с тем, что подготовке к осуществлению пограничного контроля не уделялось должного внимания, управление ожидает «серьёзные» сбои в работе портов после переходного периода, который закончится 31 декабря этого года, и настоящий пограничный хаос. Согласно последним данным, до 70% грузовых автомобилей, следующих транзитом между ЕС и Великобританией, всё ещё могут быть не готовы к новым мерам пограничного контроля.

В Северной Ирландии Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и развития сельских районов также пришло к выводу, что к 1 января не удастся завершить работы по созданию необходимой системы и инфраструктуры. Как отмечает издание, сейчас в ведомстве, которое будет отвечать за проверку продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, изучают «варианты действий в чрезвычайных ситуациях».

По мнению главы комитета по государственному бюджету британского парламента лейбористки Мэг Хиллер, правительство «просто не дало бизнесу достаточно времени для подготовки».

«Невероятно тревожно, что за два месяца до окончания переходного периода важнейшие компьютерные системы не были должным образом протестированы. Правительство может только надеяться, что в этот день всё сложится воедино, однако уверенности в этом нет», — приводит The Times слова Хиллер.

При этом в правительстве заверили, что осуществляют «серьёзную подготовительную работу», инвестируя £705 миллионов в обеспечение таможенной инфраструктуры, необходимых технологий и персонала. Более того, в Лондоне обещают начать внедрение пограничного контроля поэтапно, для того чтобы у тех, кто осуществляет торговлю между Великобританией и ЕС было время подготовиться.