Guardian – «партия заботится о жизни народа» — в китайскую школьную программу включат материалы об успехах страны в борьбе с пандемией

07.11.2020, 4:05, Новости дня

В занятия по биологии, истории и литературе китайских школьников будут включены материалы об успехах страны в борьбе с коронавирусом, пишет The Guardian. Министерство образования КНР считает, что новая программа поможет детям понять «основополагающий факт, что партия и государство всегда прежде всего заботятся о жизни и безопасности своего народа».



Reuters

В учебную программу для китайских школьников будут включены материалы о «боевом духе» страны в противостоянии пандемии, чтобы закрепить официальную позицию государства о его успехах в войне с коронавирусом, пишет The Guardian.

Как заявило Министерство образования КНР в среду 4 ноября, новые материалы будут включены в уроки по биологии, физической культуре, истории и литературе в младших классах и средней школе. По словам ведомства, дополнительная программа «поможет учащимся понять основополагающий факт, что партия и государство всегда прежде всего заботятся о жизни и безопасности своего народа».

«Учащиеся узнают о главных персоналиях и подвигах, совершённых в период предотвращения распространения эпидемии и её сдерживания. Они научатся поддерживать общественную сознательность и вовлечённость, пополнять знания о преимуществах социализма с китайской спецификой», — цитирует издание заявление китайского Минобразования.

По сообщениям других СМИ, ранее в этом году на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) уже было озвучено предложение о введении материалов об успехах страны в борьбе с пандемией в школьную программу. И в некоторых школах такая инициатива уже была реализована для старшеклассников.

И хотя среди населения Поднебесной, в особенности на ранних этапах пандемии, была критика в отношении попыток властей скрыть вспышку коронавируса и заставить замолчать работников сферы здравоохранения, которые пытались пролить свет на ситуацию, сейчас власти КНР представляют свои действия как огромный успех в сдерживании распространения COVID-19, подчёркивает The Guardian.

Газета признаёт, что Китай действительно по большей части сумел предотвратить распространение вируса по всей своей немалой территории и вполне эффективно справляется с локальными вспышками заболевания с помощью карантина и масштабного тестирования местного населения. Однако в преддверии приближающейся зимы опасения относительно роста числа заражений COVID-19 вместе с сезоном гриппа растут, поэтому власти призывают китайцев запасаться медицинскими средствами и предметами первой необходимости, начиная от защитных масок и антибактериальных веществ и заканчивая сухарями, водой и фонариками.

Больницы и поликлиники тоже готовятся к возможному наплыву пациентов: пополняют собственные запасы и даже оборудуют стадионы, выставочные залы и другие большие общественные пространства, чтобы те могли оперативно превратиться во временные госпитали в случае чрезвычайной ситуации. К примеру, власти провинции Чжэцзян объявили, что к концу года в каждом округе или городе должно быть не менее двух подобных объектов.

Списки с рекомендуемыми припасами даже породили слухи о том, что страна готовится к войне. Однако государственная газета Global Times такие предположения опровергла.

Как напоминает The Guardian, с начала пандемии, по официальным данным, в Китае было зарегистрировано 86 070 случаев заражений и 4634 смерти.