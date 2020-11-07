Экс-посол ФРГ в России – в отношениях с Москвой нужно «использовать все мосты»

07.11.2020, 4:05, Новости дня

Россия — прекрасная страна с замечательными людьми, и с ней нужно выстраивать отношения на равных, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич. Для этого нужно «использовать все мосты»: культурный обмен, встречи школьников и партнёрства университетов. А также торговлю, но только при условии, что политическое руководство государства переосмыслит своё «агрессивное поведение», считает дипломат.



Reuters

У Запада есть шанс наладить отношения с Россией, и для этого нужно не придумывать новые правила, а просто придерживаться договорённостей, заключённых после Второй мировой войны, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич. Главный дипломатический принцип, которым нужно руководствоваться в этом процессе, заключается в том, что всем государствам предоставляются равные права, как, например, в ЕС или Генеральной ассамблее ООН. Эти правила служат гарантией того, что страны будут разрешать конфликты мирным путём. Лидеры будут поступать с оглядкой на законность своих действий, а не собственное понимание справедливости, объясняет дипломат.

Многие в российском руководстве и сам глава Кремля Владимир Путин раньше работали в спецслужбах, что отразилось на образе их мышления. Они верят в «антироссийский заговор», считают, что их окружили, объясняет он: «Их восприятие действительности становится политической реальностью, на которую нам приходится ориентироваться. Почему мы оказались там, где оказались? Потому что мы по-разному пережили годы после 1989-го. Для нас на Западе свободные народы наконец-то пошли своим путём: поляки, балты, украинцы. В РФ же это многие восприняли, напротив, как крах крупной державы — не только Советского Союза, но и старой Российской империи, последней колониальной империи на Земле».

Причём эти люди не считают, что развал СССР — это результат собственных ошибок и недостатков, итог провала советского социализма, продолжает Фрич. Они винят во всём Запад, который способствовал краху, а потом переманил на свою сторону все новообразовавшиеся государства. «Люди говорят, что самый главный вопрос в русском языке: «Кто виноват?». И человек никогда не берёт вину на себя. Иногда это проявляется в очень странных формах. Вдруг получается так, что Навального отравили уже в Берлине. А когда речь заходит о Крыме, вас так начинают засыпать упрёками, что в конце вы будете считать, что сами его и оккупировали»*.

К переговорам с Москвой нужно подходить хорошо подготовленным, защищать свои принципы, хорошо знать позицию своего правительства и не высказываться о нём нелояльно, иначе вас не будут воспринимать всерьёз, делится опытом бывший посол: «Нужно называть вещи своими именами и объяснять свои претензии. И в то же время посылать сигнал, что в целом вы заинтересованы в том, чтобы быть вместе».

В дипломатических отношениях с Москвой нужно «использовать все мосты», продолжает Фрич: культурный обмен, встречи школьников, партнёрства университетов и торговлю: «Потенциал огромный. Несмотря на всю агрессию политического руководства мы имеем дело с прекрасной страной — в тяжёлой истории которой мы, немцы, играем определённую роль. Перед поездкой в Москву я дал себе слово: я не позволю никому убить во мне симпатию к России. И, по сути, после встреч со многими замечательными людьми она во мне только углубилась».

«Россия — крупная военная держава с не самой впечатляющей экономикой. Это единственная страна на Земле, которая может сама обеспечить себя всем сырьём. Но у неё ВВП, как у штата Нью-Йорк. Это трагедия», — заявил дипломат. Для того чтобы улучшить жизнь россиян, их нужно вдохновлять на то, чтобы они брали на себя большую ответственность, поощрять готовность идти на риски, а не бить за любое проявление инициативы.

По мнению Фрича, пандемия открывает новые возможности для сотрудничества Германии и РФ в научной сфере, к примеру, в разработке вакцины. Также он считает, что в долговременной перспективе у Москвы не заладятся торговые отношения с Пекином, ведь РФ в основном поставляет в Китай сырьё, а обратно идёт готовая продукция. Рано или поздно Кремлю понадобится партнёр, с которым можно будет сотрудничать на равных. «И кто же предложит свою кандидатуру? Западная Европа, которой также нужно укреплять свою независимость от Китая. Но всё это только при условии, что Москва переосмыслит своё агрессивное поведение», — заключает бывший посол.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).