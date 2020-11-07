Мнение: Ядерный джихад против “Шарли”

07.11.2020, 3:50, Разное

Немного веселой упоротости из Пакистана.

Местный политик и проповедник Хадим Хуссейн Ризви призвал https://twitter.com/florenenero/status/1324846013207744513 власти Пакистана объявить Франции Джихад и использовать против Франции ядерное оружие в качестве наказания за публикацию карикатур "Шарли Ебдо".

Ранее, он также призывал нанести ядерный удар по Индии за притеснение мусульман и за агрессию в Кашмире. Можно было бы посчитать его обычным фриком, но данный персонаж уже не раз выступал организаторам массовых протестов и забастовок, которые создавали серьезные проблемы местному правительству.

В 2018-м году был арестован за публичные призывы убивать судей Пакистанского Верховного Суда. Также имеет опыт отсидки за экстремизм и оправдание терроризма.

В общем, полон неуловимого исламистского очарования. Так как поклонники его "талантов" есть как в самом Пакистане, так и за его пределами, я бы не исключал, что какой-нибудь очередной дурачок возьмется за нож и пойдет мстить за карикатуры, раз уж правительство Пакистана не хочет устраивать ядерный джихад.