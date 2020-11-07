Генпрокурор Невады заявил об отсутствии фальсификаций на выборах

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07.11.2020, 3:48, Новости дня

Власти штата Невада не выявили никаких свидетельств фальсификаций на выборах президента США, сообщил генпрокурор штата Аарон Форд в эфире телеканала CBS.

«Нет, мы не видели, равно как и наш республиканский госсекретарь штата Барбара Сегавске, и как регистраторы в наших 17 округах», – передает его слов РИА «Новости».

Накануне бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, объявил о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов.

В штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

Байден также перехватил первенство в президентской гонке в ключевом штате Джорджия с 16 выборщиками, где продолжительное время лидировал действующий президент Дональд Трамп.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для РФ Байден.



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