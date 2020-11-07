В ВОЗ затруднились дать прогноз по ситуации с COVID-19 в России

07.11.2020, 3:48, Новости дня

Трудно сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.

Вуйнович сообщила, что только в нескольких европейских государствах рост не фиксируется, в целом же наблюдается быстрый рост новых случаев COVID-19. По ее словам, необходимы меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно. Она заявила, что следует «спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию», но «в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Представитель ВОЗ сообщила, что COVID-19 много переносится внутри семей. Она отметила, что «разные страны принимают, конечно, разные методы». ВОЗ рекомендует, чтобы «точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию». Вуйнович заявила, что «очень надеются на вакцину и на лекарства». Как отметили в ВОЗ, важно, что РФ быстро наращивает тестирование населения.

Напомним, главврач ГКБ №40 в «Коммунарке» Денис Проценко, говоря о главных отличиях нынешнего этапа пандемии от весеннего, заявил, что россияне стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия не далека от пика по заболеваемости COVID-19, после выхода на плато число случаев коронавируса за сутки будет держаться на высоком уровне.