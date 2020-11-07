 

“Сумки, часы, шубы”. В Париже квартиру саудовской принцессы ограбили на €600 тыс.

07.11.2020, 3:40, Новости дня

В Париже неизвестный похитил из квартиры саудовской принцессы имущества на €600 тыс., пока хозяйка была на отдыхе. Об этом 6 ноября сообщает La Parisien.

По информации газеты, ограбление в квартире площадью 200 м² вблизи Елисейских полей произошло 5 ноября. Исчезли 35 сумок Hermès стоимостью от $10 тыс. до €35 тыс. каждая, украшения, такие как часы Cartier за €8 тыс, и дизайнерские шубы. Сперва ущерб оценили в €1,5 млн, но затем уменьшили до €600 тыс.

47-летняя саудовская принцесса “с августа отдыхала на юге Франции”. Когда она вернулась и обнаружила кражу, ей стало плохо. Сейчас женщина в больнице, говорится в сообщении.

В газете отметили, что полиция не нашла следов взлома квартиры, поэтому заподозрили знакомую женщины, которая бывала у нее дома. Она несколько раз предлагала продать ценные вещи на E-Bay, но принцесса отказывалась. Также из квартиры исчез дубликат ключей.

Расследованием дела занимается бригада по борьбе с бандитизмом судебной полиции Парижа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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