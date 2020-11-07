 

Кандидата в мэры Броваров от “Слуги народа” обвинили в попытке фальсификации выборов

07.11.2020, 3:40, Новости дня

Действующий мэр Броваров (Киевская область) Игорь Сапожко заявил, что его конкурент, кандидат от “Слуги народа” Дмитрий Ратников может быть причастен к попытке фальсификации выборов. Об этом он написал 6 ноября в Facebook.

25 октября во время выборов депутатов Броварского горсовета и городского головы правоохранители обнаружили на участках пронумерованные бюллетени: сверив номера на бюллетене и отрывном талоне, можно выяснить, как проголосовал конкретный избиратель. Полиция Броваров сообщала, что по этому факту открыто уголовное производство в связи с нарушением тайны голосования.

По словам мэра Броваров, “эта грязная технология применяется при подкупе избирателей, чтобы заказчик мог проконтролировать купленный голос”. Ссылаясь на данные следствия, он заявил, что бюллетени были напечатаны в типографии “Новий друк”, принадлежащий семье кандидата на должность мэра и депутата горсовета от “Слуги народа” (№1 в списке) Дмитрия Ратникова.

“Броварчанам хорошо известна типография “Новий друк”. Это бизнес семьи Ратникова. Ее основателем является отчим Дмитрия – Владимир Михайлович Клименко. Здесь Дмитрий когда-то печатал собственную газету “7 дней”. Здесь он издал собственную книгу “Бровары. Мой город – мой дом”. Здесь печатал всю агитационную продукцию и на этих выборах”, – отметил он.

Центральная избирательная комиссия сообщала, что второй тур выборов мэра Броваров состоится 22 ноября. По информации издания “КиевVласть”, во второй тур вышли Сапожко, набравший около 45%, и Ратников с 15% голосов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Украине опять возросло число новых случаев коронавируса. Больше всего их – во Львовской области

11.09 / В Кремле раскрыли темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко в Сочи

16.08 / Лукашенко обвинил иностранных «кукловодов» в беспорядках в Белоруссии

11.10 / На протестах в Белоруссии задержали свыше 400 человек

07.11 / Авиакомпаниям разрешили вывозить россиян из-за границы

22.10 / Подмосковного чиновника задержали по делу о взятке в особо крупном размере

16.10 / Первый визит за семь месяцев королева Великобритании совершила в лабораторию, которая выявила, что Скрипалей отравили “Новичком”

30.07 / Пелоси ввела масочный режим в Палате представителей

05.11 / ВОЗ заявила о “взрывном” росте случаев COVID-19 в Европе

30.08 / Полиция назвала имена двух разыскиваемых по подозрению в поджоге автомобиля журналистов “Схем”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска