 

Порошенко сообщил, что его теща с тяжелой формой COVID-19 находится в больнице

07.11.2020, 3:40, Новости дня

Теща пятого президента Украины Петра Порошенко находится в бессознательном состоянии в больнице, ей поставлен диагноз COVID-19. Об этом Порошенко рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” во время обсуждения ситуации с коронавирусом в стране.

“У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама, она потеряла сознание. Вы Марине расскажите эти глупости, которые грузите сейчас телезрителям”, – сказал экс-президент.

Порошенко считает, что система здравоохранения Украины не подготовлена к борьбе с пандемией. Он отметил, что с марта не были закуплены маски и не были оборудованы больницы для лечения больных COVID-19.

Порошенко переболел COVID-19. Положительный тест он получил 29 сентября. Сначала пятый президент Украины лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двухсторонней пневмонией. 12 октября пресс-служба экс-президента сообщила, что его выписали из больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 440 тыс. человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195,5 тыс. – выздоровели. За прошедшие 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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