Мнение: Побеги не из Шоушенка

07.11.2020, 3:35, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

1 октября 2010 года (пятница)

В ночь с 30 сентября на 1 октября в барак нагрянули офицеры нижнекамского управления ФСИН. Изъяли пять телефонов, которые заряжались прямо под шконками арестантов. Все телефоны оказались телефонами «красных». Уже утром аппараты были возвращены владельцам.

5 октября 2010 года (вторник)

Ушел в бега Фаниль М. Он работал водителем КамАЗа. Ездил в Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск…. Никаких предпосылок к бегству не было.

А во вторник к нему приехали друзья. После свидания с ними, в барак Фаниль не вернулся.

13 октября 2010 года (среда)

Приезжали отец и Гульнара. Гульнара – это моя двоюродная сестра.

14 октября 2010 года (четверг)

Фаниля поймали. В поезде Москва – Казань. Он уже сам возвращался, позвонил, предупредил, что утром будет в Казани, вечером приедет в Менделеевск , вернется в колонию. В колонии решили не рисковать, на подъезде к Казани устроили в вагоне «маски – шоу». Сегодня же Фаниля привезли в Менделеевск.

16 октября 2010 года (суббота)

Вечером вызвали в штаб. Оказалось, что приехал прокурор Менделеевска. Приехал с поручением заместителя генерального прокурора России. Менделеевский прокурор показал распечатку публикации в «Новой газете» – мое второе письмо министру юстиции России – на которой стояла размашистая резолюция: «Посмотреть приговоры». Приговоры надо представить в Москву к 18 октября. Вот и пригласили меня. Чтобы узнать, кто такие Лилия Ф., Эдуард Ш., Гульнара Г.и т.д. (в письме я не указал фамилии).

В итоге, пришлось «поднимать» и отдел спецучета ФБУ КП-17. поскольку большая часть упомянутых в материале арестантов – «дигитлинские».

Возможно, что кому–то и пересмотрят приговоры. Будем надеяться.

17 октября 2010 года (воскресенье)

Уже середина октября миновала, холодно, а отопление так и не включили. Ночью во всем бараке то и дело кашляют. Надрывно. Долго. Пацаны все простужены. Блин, даже в лагерях ГУЛАГа по свидетельствам Шаламова, Солженицына, Гинсбург была возможность просушить одежду и обувь, а у зеков «образца 2010 года» такой возможности нет, потому что в бараке нет сушилки.

***

Ильсура Галеева увезли «на этап». Вроде бы в Казань, в «двойку», где на участке колонии-поселения отбывают наказание второходы и осужденные, переведенные из колоний общего режима. Ильсур сидел в колонии общего режима в Менделеевске, суд удовлетворил его ходатайство об изменении режима отбывания наказания. Из-за забора его привели в колонию-поселение. Ильсур работал как проклятый, надеялся, что в декабре освободится по УДО. Но теперь вряд ли. На новом месте придется снова доказывать, что он достоин УДО.

18 октября 2010 года (понедельник)

Ушел в бега Айрат Айнетдинов. Выяснилось это утром. А уже в 9 утра в Менделеевский райсуд привезли его ходатайство об УДО, поданное, как выяснилось, давным-давно. Ходатайство Айрата суд удовлетворил.

Хитрый ход! Если бы не побег, еще не известно, когда его ходатайство попало бы в суд, и какое по нему приняли решение. А так он уже на свободе. Осталось отправить в Менделеевск адвоката с доверенностью, чтобы забрал документы.

Почему Айрата стремительно освободили по УДО? Вместо возбуждения уголовного дела за побег? Да потому что администрация колонии стала его… заложником. Дело в том, что после перевода из Дигитли он работал в «Весеннем». Последние месяца полтора – безвыездно, оставаясь там и на ночь.

Недели полторы назад Айрат подходил ко мне, жаловался, что у него испортились отношения со «старшиной» (тоже арестант, только из «красных») и тот «начал мутить» под него, подводить администрацию к тому, что Айрата надо отправить в ШИЗО. А оттуда – на «перережим».

Айрату на «перережим» не хотелось, вот он и решил отправить прокурору «весточку» – свои записи за последний месяц. Оказывается, уже месяц арестанты ездят в «Весенний» не как овощеводы, а как «банда махновцев».

«Весенний» в процессе реорганизации. Совхоз забирают нефтянники. Но пока еще не забрали. На предприятии – безвластие. Воспользовавшись этим, несколько офицеров продолжают вывозить в «Весенний» 10-15 арестантов, которые занимаются тем, что выкорчевывают оборудование, срезают трубы отопления, полива…. И все это ежедневно… вывозится на металлолом.

Арестанты помалкивают, потому что и сами неплохо зарабатывают. Им «отстегивают», чуть ли не по 500 рублей в день. О том, сколько остается организаторам этого варварства можно только догадываться. Но уже сегодня однозначно можно сказать, что на следующий год в Набережных Челнах не будет огурцов и помидоров из теплиц «Весеннего».

Обо всем этом Айрат рассказал мне и попросил помочь составить заявление прокурору. При этом не от его имени, а от моего.

– Айрат, я этого беспредела не видел. Видел и знаешь только ты. И это может быть только твое заявление. Хочешь воевать – будем воевать. Но не надо прикрываться мною. А то я напишу, а ты потом возьмешь и откажешься от своих слов.

В общем, написал Айрат это заявление. А отправлять не стал. Решил лично отвезти в Казань. Для этого и ушел в побег. Но не доехал. Перехватили его. И освободили по УДО.

19 октября 2010 года (вторник)

Айрат Айнединов сам приехал. Но, на всякий случай, с адвокатом. Приехал пьяненький. Но это не помешало ему забрать документы и помахать «десятке» ручкой.

На картинке: кадр из фильма «Побег из Шоушенка»