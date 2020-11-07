Диетолог Русакова рассказала россиянам о вреде гречки и риса

07.11.2020, 3:25, Разное

Врач-диетолог Дарья Русакова в рамках интервью пояснила о вреде риса и гречки для фигуры. По ее словам, из рациона в период пандемии лучше исключить крупы, поскольку физическая активность многих людей заметно снизилась.

Гарниры в виде круп являются довольно калорийными. Люди в начале пандемии коронавируса запаслись гречкой и рисом, поэтому растет избыточная масса тела. Заменить эти продукты лучше овощами в свежем или же тушеном виде.

Если человек не хочет исключать каши из рациона, то их лучше всего есть на завтрак, а не в течение дня. Каждый день по возможности нужно употреблять сезонные фрукты и овощи. Те продукты, которые уже созрели давно и просто хранились, теряют витамины. В то же время для приготовления блюд можно использовать замороженные ягоды. Чтобы не набирать вес, стоит ограничить употребление кондитерских изделий, крупных гарниров, жирной и жареной пищи.