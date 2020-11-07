Сразу 24 космических агентства предложили всеобщий план возвращения на Луну

07.11.2020, 3:25, Разное

Сразу 24 космических агентства, входящих в состав Международной группы по координации исследований космоса, предложили всеобщий план по возвращению человека на Луну. Для этого будут использоваться наработки NASA и видоизменённый план «Артемида».

Именно от «Артемиды» взяты первые два пункта, в числе которых отправка человека на Луну до 2024 года. Вторая фаза начинается в 2025 году и подразумевает строительство полноценной и полностью жизнеспособной базы на северном полюсе естественного спутника. В плане имеются не только сроки реализации данных мероприятий, но и конкретные цели для каждого из государств, включая США, Россию, Китай, Японию и Евросоюз. Третий пункт уже отличается сроками от «Артемиды», ведь он подразумевает полномасштабную коммерческую деятельность по добыче ценных ресурсов до 2035 года. Таким образом, добыча ископаемых должна начаться уже через 15 лет.

Ещё одни отличия касаются планов по освоению пространства возле Луны. В частности, выведение на её орбиту станции Gateway. Она будет обладать многоразовыми спускаемыми аппаратами для более удобной доставки космонавтов на поверхность спутника и возвращения их обратно. Также перед инженерами стоит задача создать луноход, способный преодолевать до 10 тыс. километров, и систему энергоснабжения, генерирующую не менее 300 кВт.