 

Врач Филипп Кузьменко назвал запрещенные при COVID-19 продукты

07.11.2020, 3:25, Разное

Любое заболевание требует перехода на другой образ жизни и отказа от ряда привычек. Доктор Филипп Кузьменко пояснил о запрещенных при COVID-19 продуктах питания.
В первую очередь, следует исключить из меню разного рода соленья, поскольку они нарушают водно-солевой баланс, вследствие чего организму не хватает жидкости. Несмотря на наличие в такого рода заготовках большого количества витамина C и других, они не защитят от коронавируса и не ускорят выздоровление.

Также после получения позитивного теста на SARS-CoV-2 не следует употреблять алкогольные напитки. Они обезвоживают организм, усугубляя тяжелое состояние заболевшего, ухудшая его самочувствие. На столе у пациента не должно быть огурцов и подобных консерваций, рыбы и других соленых продуктов. При этом обязательно нужно пить как можно больше воды, включать в рацион супы, бульоны и другие яства, содержащие жидкость.

Правильный рацион, как пишет «Слово и дело», позволит легче и без осложнений перенести вирусную инфекцию и скорее выздороветь.



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