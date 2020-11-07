 

Россия ответила США на обвинения в разработке противоспутникового оружия

07.11.2020, 3:08, Новости дня

США пытаются подать ситуацию в искаженном виде с целью отвлечь международную общественность от реальных угроз в космосе и оправдать свои космические программы, заявили в министерстве иностранных дел России, комментируя высказывания Вашингтона о деятельности Москвы в космосе.

«Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения американских официальных лиц (министра ВВС США Барбары Барретт и командующего космическими силами США Джона Рэймонда) в адрес РФ относительно разработки и испытания противоспутникового оружия наземного и космического базирования. Рассматриваем этот выпад как часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Американские коллеги вновь пытаются оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели», – говорится в комментарии на официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что космическая деятельность РФ не создает трудностей для функционирования космических аппаратов других стран и проходит строго в соответствии с международным правом. Он отметила, что Москва отдает приоритет исследованию космического пространства исключительно в мирных целях.

В июне Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны РФ и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.



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