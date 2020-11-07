Компания Oukitel представила защищенный смартфон WP10 с поддержкой 5G

07.11.2020, 2:55, Новости дня

Первый в своей линейке гаджетов защищенный смартфон разработали специалисты компании Oukitel. Как сообщает разработчик, новая модель WP10 обеспечивает поддержку связи 5G. Однако это далеко не единственное его достоинство.

Емкость батареи в новом девайсе составляет 8000 мАч. Таким показателем не могут похвастать большинство конкурентов. Экран стандартного размера – 6,67 дюйма. Качество изображение обеспечено на уровне Full HD+.

Аппарат создан на основе восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 800. Основная камера состоит из четырех модулей, что позволяет вести съемку с разрешением до 48 Мп. На глубине до 1,5 м этот смартфон может пробыть под водой до получаса, и с ним ничего не случится.