 

В РФ изобретают универсальной устройство для дезинфекции

07.11.2020, 2:55, Новости дня

Российские специалист из Национальной технологической инициативы объявили о том, что работают над созданием универсального устройства, которое будет гораздо эффективнее всех существующих дезинфекторов.

Но главное преимущество Crownbrush (такое название получила разработка) в универсальности. Можно будет успешно дезинфицировать руки, различные поверхности и даже готовую еду, утверждают специалисты.

Принцип действия устройства достаточно прост: ионизировать воздух, в котором, как известно, не могут выжить ни бактерии, ни вирусы. Главный вопрос состоит в том, как поместить такой ионизатор в портативное устройство размером с пишущую ручку и обеспечить достаточную мощность. Эту задачу уже удалось, в целом, решить.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Welt – уполномоченная по бундесверу считает отмену воинской обязанности «огромной ошибкой»

03.09 / Додон захотел привиться от коронавируса во время визита в Россию

29.07 / Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

18.09 / Полиция начала проверку в отношении Ярмольника по жалобе соседей

27.10 / Путин поручил запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года

05.11 / Швеция и Франция объявили об ужесточении пограничного контроля

17.09 / Для успеха каждого региона местные выборы не менее важны, чем выборы президента или парламента – Зеленский

14.08 / В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

22.07 / Мосгорсуд отменил продление ареста фигурантам дела Голунова

24.09 / Украина привлечет €300 млн на повышение энергоэффективности школ и больниц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска