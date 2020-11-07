В РФ изобретают универсальной устройство для дезинфекции

07.11.2020, 2:55, Новости дня

Российские специалист из Национальной технологической инициативы объявили о том, что работают над созданием универсального устройства, которое будет гораздо эффективнее всех существующих дезинфекторов.

Но главное преимущество Crownbrush (такое название получила разработка) в универсальности. Можно будет успешно дезинфицировать руки, различные поверхности и даже готовую еду, утверждают специалисты.

Принцип действия устройства достаточно прост: ионизировать воздух, в котором, как известно, не могут выжить ни бактерии, ни вирусы. Главный вопрос состоит в том, как поместить такой ионизатор в портативное устройство размером с пишущую ручку и обеспечить достаточную мощность. Эту задачу уже удалось, в целом, решить.