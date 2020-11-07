Штаб Трампа назвал ошибочными прогнозы о победе Байдена

07.11.2020, 2:48, Новости дня

Выборы в США еще не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов ошибочны, говорится в заявлении штаба действующего американского президента Дональда Трампа.

«Эти выборы еще не закончены. Ошибочный прогноз о победе Джо Байдена основан на неокончательных результатах в четырех штатах», – приводит РИА «Новости» заявление штаба.

«Было много нарушений в Пенсильвании, включая то, что выборные чиновники не давали законным наблюдателям-волонтерам достаточный доступ к местам подсчета голосов. Мы одержали верх в суде в нашей борьбе, но были лишены ценного времени и нам было отказано в прозрачности, на которую мы имеем право по закону штата», – говорится в заявлении главного юриста штаба Мэтта Моргана,

Кроме того, штаб Трампа выразил уверенность, что при пересчете голосов в Джорджии будут найдены некорректно полученные бюллетени, и действующий президент США одержит там победу. Также штаб президента США настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

В среду штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия и пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил о том, что направляется в Филадельфию с командой юристов. По его словам, выявлены «массовые нарушения».

В четверг в штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

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