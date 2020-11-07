 

Минск отреагировал на включение Лукашенко в санкционный список

07.11.2020, 2:48, Новости дня

Белорусское министерство иностранных дел изучает новые санкции Европейского союза в отношении республики, сообщили в ведомстве.

«Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз РИА «Новости».

В пятницу Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников.

В начале октября главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.



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