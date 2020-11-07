Трамп счел претензии Байдена на пост президента США необоснованными

07.11.2020, 2:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост главы государства, сообщил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Трамп считает, что Байден «не должен необоснованно заявлять о своих правах на пост президента». Действующий глава государства отметил в Twitter, что «тоже может» выдвинуть подобную претензию на пост президента. По его словам, «судебное разбирательство только начинается».

Трамп подчеркнул, что у него было большое преимущество в нескольких штатах сразу после выборов, но позднее оно «чудесным образом исчезло». Президент США не исключил, что это преимущество восстановится «по мере продвижения судебных разбирательств».

Напомним, СМИ сообщали, что Байден намерен выступить с обращением к нации, где расскажет о переходном периоде. Он «планирует незамедлительно перейти в статус «избранного президента». CNN предполагает, что в ходе выступления Байден намерен объявить себя главой государства.