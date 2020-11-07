 

Авиакомпаниям разрешили вывозить россиян из-за границы

07.11.2020, 2:08, Новости дня

Росавиация разрешила нескольким российским авиакомпаниям осуществлять вывозные рейсы из-за границы.

«Информируем вас о том, что в соответствии с решением, принятым в ходе заседания оперативного штаба, самолеты российских авиакомпаний могут быть использованы для вывоза лиц (граждан РФ и иностранных граждан, въезд которых разрешен в соответствии с распоряжением правительства России) после выполнения ими грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», – сказано в телеграмме, разосланной перевозчикам, передает ТАСС.

Отмечается, что по каждому маршруту может быть выполнен только один рейс в неделю. Названия авиакомпаний, допущенных к вывозу граждан из-за рубежа, не раскрываются.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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