 

На американо-канадской границе задержали прятавшего бюллетени почтальона

07.11.2020, 2:08, Новости дня

Пограничники задержали на границе США и Канады почтальона, у которого в багажнике нашли 800 недоставленных почтовых отправлений, в том числе три избирательных бюллетеня граждан Америки.

Почтальон свернул на дороге не туда и попался пограничникам. При обыске у 27-летнего Брендона Уилсона обнаружили ящик с почтой. Почтальон пытался убедить сотрудников погранслужбы, что письма и отправления принадлежат ему и его матери, однако не смог объяснить, почему почта адресована другим людям, передает Buffalo News.

Мужчина, работавший на почте с 2019 года, признался, что с сентября этого года перекладывал часть писем в багажник после возвращения с работы.  Часть корреспонденции он в начале смен незаметно подкладывал в корзину с отправлениями для сортировки, однако избавиться от всех писем не успел.

Уилсон отрицал, что он выбрасывал какую-либо почту или забирал поздравительные открытки, наличные деньги или чеки с почты. В случае признания виновным Уилсону грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долларов.



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